Челябинец, зарубивший продавца квартиры топором, предстанет перед судом

Публикации за 03.04.17

Жителя Челябинска будут судить за убийство приятеля из-за миллионного долга.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, грабеже и похищении документов.

По версии следствия, в 2013 году горожанин приобрел у знакомого однокомнатную квартиру стоимостью 1,2 миллиона рублей. Между мужчинами был составлен договор купли-продажи, однако деньги покупатель отдавать отказался, предложив продавцу открыть совместный бизнес и погасить долг с полученной прибыли.

Спустя два года обещанная коммерческая деятельность так и не началась, и бывший владелец стал требовать от челябинца обещанные за квартиру деньги.

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В сентябре 2015 года должник под предлогом деловой поездки в Уфу вывез приятеля на своем автомобиле из города, остановился на трассе в безлюдном месте и несколько раз ударил топором по голове. От полученных травм пассажир скончался. Убийца спрятал тело в траву, прихватил паспорт и личные вещи погибшего и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи, криминалисты СК и сотрудники полицейского главка МВД задержали злоумышленника.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. На квартиру убитого наложен арест.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела передали в суд. Начальнику отдела полиции Ленинского района внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Димова

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