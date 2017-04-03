Не до смеха: жители копейского поселка больше двух суток провели без воды

Публикации за 03.04.17

Жители Копейского поселка Старокамышинск больше двух суток провели без централизованного водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», извещение о предстоящих ремонтных работах на водоводе появились еще в среду. Первоначально планировалось провести их в четверг, 30 марта, с 9:00 до 17:00.

Позднее стало известно, что ремонт перенесли на сутки, наметив работы на 31 марта, опять-таки с 9:00 до 17:00. И действительно, в пятницу утром в связи с ремонтом было снижено давление подачи воды в поселок Старокамышинск. Вода исчезла из кранов, как многие надеялись, до вечера.

Однако, придя с работы, старокамышинцы застали пустые краны. Ожидание затягивалось. Лишь ближе к ночи коммунальщики сообщили, что запланированные работы закончены и началась подача воды в резервуары. Конец рабочей недели был явно испорчен: «начали заполнять резервуары» означало, что воды до 24:00 можно не ждать.

Большинство жителей поселка восприняло подобные известия с привычным стоицизмом: Старокамышинск постоянно испытывает проблемы с водоснабжением, и в редкой его квартире вы не найдете всевозможных емкостей, в которых наученные жизнью старокамышинцы хранят запас воды «на всякий случай». Случающийся, кстати, довольно часто.

Спать жители поселка легли в надежде услышать шум льющейся воды утром. Но не тут-то было. «Должна вас огорчить, за ночь резервуары наполнились всего на 100 кубометров, – огорошила южноуральцев диспетчер МУП «Горводоканал-Копейск» в начале восьмого утра 1 апреля. – Будем разбираться. Аварийная бригада готовится к выезду».

И это была совсем не шутка. Около 9:00 по Старокамышинску начала курсировать водовозка. Стало окончательно ясно: вода заструится по водопроводным трубам нескоро.

Ближе к середине дня аварийная бригада обнаружила повреждение (как позднее выяснилось, не единственное). Однако радость в голосе диспетчера от этого факта не прибавилось. «Пока работы не в самом разгаре, – сначала осторожничала девушка, но решила, что лучше начистоту. – Идет подготовительный этап. Аварийщики не могут подобраться к повреждению, пока откачивают воду. Труба вся проржавела». Последние слова диспетчера впоследствии подтвердились: на обнаруженном участке порыва нашли аж три порыва. Кроме того, позднее зафиксировали течь магистрали еще на одном участке.

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В итоге ремонтные работы закончились почти затемно. Результат на какое-то время смогли почувствовать жители нижних этажей многоквартирных домов Старокамышинска. До верхних этажей вода так и не добралась.

Утром 2 апреля старокамышинцы вновь дружно встретили с пересохшими кранами. Лишь около 10:00 вода появилась на нижних этажах, до верхних добралась примерно через час.

Закончилась ли эпопея с водой – пока неизвестно: сегодня утром давление подняли лишь после многочисленных звонков старокамышинцев. Однако днем, хотя воду и не выключили, давление все-таки снизили. Видимо, проблема наполнения резервуаров окончательно не решена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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