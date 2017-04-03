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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

Таксист, расправившийся с жителем Миасса из-за чужого долга, получил 12 лет

Таксист, расправившийся с жителем Миасса из-за чужого долга, получил 12 лет

Таксист, до смерти забивший южноуральца из-за долга его приятеля.

Как уже сообщал , преступление произошло в октябре прошлого года в Миассе.

21-летний водитель такси подвез местного жителя по названному им адресу, однако тот сбежал, не расплатившись. С водителем остался вышедший встречать гостя приятель клиента, попытавшийся объяснить таксисту, что деньги тот получит позднее.

Молодой человек сначала требовал, чтобы мужчина заплатил за своего знакомого. Когда же тот убедил водителя, что денег у него нет, силой усадил в такси и начал кататься с ним по городу, чтобы южноуралец мог занять денег у приятелей. Наконец, таксист вывез мужчину в старую часть Миасса, где жестоко избил и бросил одного. От побоев пострадавший скончался.

Суд признал южноуральца виновным в незаконном лишении свободы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.04.17

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