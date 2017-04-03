На мэрию Челябинска подают в суд из-за кафе в жилом доме на Кирова

Публикации за 03.04.17

Жители дома на Кирова обвинили челябинских чиновников в бездействии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правозащитник Алексей Суздалов готовится подать иск в суд против городской администрации Челябинска и ряда других должностных лиц, в том числе, к мэра города Евгения Тефтелева и председателя местной Думы Станислава Мошарова. Текст досудебной претензии сам юрист опубликовал в социальных сетях.

По словам правозащитника, сумма исковых требований составит 3 миллиона рублей. Претензии г-на Суздалова и других жильцов многоэтажного дома №167 по улице Кирова к городским властям остаются неизменными. Вот уже полгода они просят чиновников оказать влияние на владельцев расположенного в их жилом доме питейного заведения, из которого постоянно доносится шум и громкая музыка.

Со своими жалобами горожане обращались не только в областную и городскую администрации, но еще и в прокуратуру. «Сегодня истекают сроки удовлетворения досудебной претензии, поданной мною к думе и городской администрации, поэтому в ближайшие дни собираются подавать судебный иск о возмещении морального вреда на сумму около 3 миллионов рублей – это сумма всех моих расходов на медицинские обследования, медикаменты, а также прочие расходы, которые я готов подтвердить документально», – рассказывает Суздалов.

Кроме того, по его словам, с такими же исками готовы выступить еще несколько десятков жильцов многострадального дома.

Челябинск, Олег Кирьянов

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