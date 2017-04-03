NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 03.04.17

На мэрию Челябинска подают в суд из-за кафе в жилом доме на Кирова

На мэрию Челябинска подают в суд из-за кафе в жилом доме на Кирова

Жители дома на Кирова обвинили челябинских чиновников в бездействии.

Как передает корреспондент РИА , правозащитник Алексей Суздалов готовится подать иск в суд против городской администрации Челябинска и ряда других должностных лиц, в том числе, к мэра города Евгения Тефтелева и председателя местной Думы Станислава Мошарова. Текст досудебной претензии сам юрист опубликовал в социальных сетях.

По словам правозащитника, сумма исковых требований составит 3 миллиона рублей. Претензии г-на Суздалова и других жильцов многоэтажного дома №167 по улице Кирова к городским властям остаются неизменными. Вот уже полгода они просят чиновников оказать влияние на владельцев расположенного в их жилом доме питейного заведения, из которого постоянно доносится шум и громкая музыка.

Со своими жалобами горожане обращались не только в областную и городскую администрации, но еще и в прокуратуру. «Сегодня истекают сроки удовлетворения досудебной претензии, поданной мною к думе и городской администрации, поэтому в ближайшие дни собираются подавать судебный иск о возмещении морального вреда на сумму около 3 миллионов рублей – это сумма всех моих расходов на медицинские обследования, медикаменты, а также прочие расходы, которые я готов подтвердить документально», – рассказывает Суздалов.

Кроме того, по его словам, с такими же исками готовы выступить еще несколько десятков жильцов многострадального дома.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.04.17

Челябинец до смерти избил приятеля в отделе полиции. / Таксист, расправившийся с жителем Миасса из-за чужого долга, получил 12 лет. / Не до смеха: жители копейского поселка больше двух суток провели без воды.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter