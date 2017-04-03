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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

Челябинец до смерти избил приятеля в отделе полиции

Челябинец до смерти избил приятеля в отделе полиции

В Челябинске арестовали мужчину, убившего собутыльника на глазах у полицейских.

Как сообщили агентству в прокуратуре Тракторозаводского района, 20 марта в отдел полиции с заявлением о краже имущества обратился житель частного сектора. Мужчина пояснил, что накануне выпивал с компанией знакомых у себя дома, в результате один из приятелей, воспользовавшись моментом, умыкнул у него ценные вещи.

Для проверки на причастность к преступлению всех собутыльников вызвали в полицию.

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В коридоре участка между заявителем и главным подозреваемым разгорелся конфликт. Обидевшись на обвинения в краже, приятель не менее 6 раз ударил мужчину кулаком по голове. В результате пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в городскую больницу №8. Первое время избитый челябинец находился в сознании, однако затем его состояние резко ухудшилось. На пятый день лечения пациент скончался.

В отношении нападавшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Отметим, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

По решению суда ближайшие два месяца обвиняемый в убийстве проведет в следственном изоляторе.

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.04.17

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