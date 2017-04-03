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Публикации за 03.04.17

Магнитогорская «пирамида» обманула вкладчиков на 100 миллионов рублей

Магнитогорская «пирамида» обманула вкладчиков на 100 миллионов рублей

Кредитно-потребительский кооператив из Магнитогорска «испарил» 100 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА , завершается следствие в рамках уголовного производства, открытого в отношении руководителей одного из крупнейших в Магнитогорске кредитно-потребительских кооперативов – компании «Грандъ Капиталъ Кредит».

Реальный масштаб мошенничества организации можно понять, присмотревшись к другим уголовным делам и заявлениям потерпевших. Как только первое расследование продвинулось, количество заявлений от обманутых вкладчиков стало расти бешеными темпами. А происходило все по принципу обычной пирамиды – как только поток новых вкладчиков закончился, раздутый финансовый пузырь тут же лопнул.

«Миллион и 150 тысяч не можем получить обратно. А все почему? Да просто судебным приставам нечего с них брать – там нет ни копейки», – цитирует ГТРК «Южный Урал» одна из обманутых вкладчиц. При этом в числе потерпевших от мошеннических действий имеются и некоторые сотрудники кооператива. В общей сложности за спиной у КПК осталось почти пять сотен обманутых вкладчиков, а ущерб от мошеннических действий достигает сотни миллионов рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время в производстве следствия в Магнитогорске имеется не менее семи уголовных дел, открытых в отношении руководителей нескольких кредитных кооперативов. Общее число дольщиков, которые не могут вернуть свои деньги, перевалила за 3 тысячи человек, а ущерб превышает полмиллиарда рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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