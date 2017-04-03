Два ПАЗа и трамвай: сразу несколько аварий с участием общественного транспорта произошла в Челябинске

Публикации за 03.04.17

Общественный транспорт продолжает активно пополнять число ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на одной из дорог Челябинска произошло столкновение двух стареньких пассажирских автобусов ПАЗ, что привело к блокированию движения трамваев.

По информации свидетелей происшествия, в районе улицы Цвиллинга сегодня днем полностью встал общественный транспорт. Причина задержек, по информации «31tv» – авария двух автобусов ПАЗ. По некоторым данным, автобусы не поделили дорогу возле площади Революции. Ничего о причинах ДТП не известно.

Сегодня же, около 12:30 на улице Воровского трамвай¸ следовавший по маршруту №17, протаранил БМВ. Водитель иномарки с переломом ключицы был гостипализирован.

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Также стоит напомнить, что всего несколько дней тому назад движение трамваев было остановлено в северо-западной части города. Здесь также произошло ДТП. Причем, в этом случае заблокированным оказалось также и движение троллейбусов, что стало причиной образования на данном участке довольно большой автомобильной пробки.

Челябинск, Олег Кирьянов

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