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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

Два ПАЗа и трамвай: сразу несколько аварий с участием общественного транспорта произошла в Челябинске

Два ПАЗа и трамвай: сразу несколько аварий с участием общественного транспорта произошла в Челябинске

Общественный транспорт продолжает активно пополнять число ДТП.

Как передает корреспондент РИА , на одной из дорог Челябинска произошло столкновение двух стареньких пассажирских автобусов ПАЗ, что привело к блокированию движения трамваев.

По информации свидетелей происшествия, в районе улицы Цвиллинга сегодня днем полностью встал общественный транспорт. Причина задержек, по информации «31tv» – авария двух автобусов ПАЗ. По некоторым данным, автобусы не поделили дорогу возле площади Революции. Ничего о причинах ДТП не известно.

Сегодня же, около 12:30 на улице Воровского трамвай¸ следовавший по маршруту №17, протаранил БМВ. Водитель иномарки с переломом ключицы был гостипализирован.

«Новый День – Челябинск» , и

Также стоит напомнить, что всего несколько дней тому назад движение трамваев было остановлено в северо-западной части города. Здесь также произошло ДТП. Причем, в этом случае заблокированным оказалось также и движение троллейбусов, что стало причиной образования на данном участке довольно большой автомобильной пробки.

Челябинск, Олег Кирьянов

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