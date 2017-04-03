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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

Жительница Троицка умерла после удаления аппендицита

Жительница Троицка умерла после удаления аппендицита

В Челябинской области женщина умерла после удаления аппендицита.

Как передает корреспондент РИА , трагедией закончилась, на первый взгляд, банальная операция.

Операцию 47-летней троичанке сделали 23 декабря прошлого года, но боли не прошли. Долгое время женщина была на больничном, и вышла на работу 1 февраля. Однако уже 4 февраля она вновь обратилась к гастроэнтерологу.

« Врач определил в правой части живота образование размером с теннисный мяч, назначил УЗИ, – цитирует «Первый областной» мужа умершей. – После ультразвукового исследования сказали, что органы в норме, но в правой части, на пару сантиметров выше шва, проглядывает образование с неровными краями. Врач, проводивший исследование, позвонил в хирургическое отделение больницы. Они при жене начали думать, что же это может быть: некачественная операция или забытый внутри предмет».

В итоге горожанке предложили повторную операцию, она легла в больницу на следующий день. Ее сразу же приняли хирурги, ввели препарат «Тракриум». После чего у пациентки остановилось сердце. 25 минут ее приводили в себя, она впала в кому. 11 февраля женщина скончалась.

«Новый День – Челябинск» , и

Вдовец обратился в Троицкий суд, чтобы узнать, что погубило его жену. Мужчина не верит в то, что прежде здоровая женщина могла умереть после безобидной операции на аппендицит. На предварительном заседании адвокат, представляющий интересы больницы, не смог представить ни одного документа, кроме заключения врачей. Но документ не удовлетворил истца. «По предварительному заключению врачей, организм дал анафилактическую реакцию на обезболивающий препарат «Тракриум». Но такой препарат ей не назначался. По нашему мнению, в этом заключении белиберда. Мы надеемся, что суд сможет разобраться в запутанной истории». – заявил адвокат южноуральца.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.04.17

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