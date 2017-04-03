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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

Весенние субботники стартуют в Челябинске в середине апреля

Весенние субботники стартуют в Челябинске в середине апреля

До весенних субботников в Челябинске осталось меньше двух недель.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, территорию города будут приводить в порядок до начала лета, но основные мероприятия пройдут до 1 мая. Об этом заявил первый заместитель главы города Юрий Параничев.

Городским штабом определены даты массовых городских субботников: с 13 по 15, с 20 по 23, с 27 по 29 апреля и 3, 4, 5 мая. К мероприятиям будут привлечены работники предприятий, школьники и студенты. Представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖЭКов начнут работу по уборке мусора с газонов уже в конце этой недели.

Ежегодно перед муниципалитетом стоит ряд проблемных вопросов, которым необходимо уделить особое внимание, отметил вице-мэр. Это образование стихийных свалок, состояние контейнерных площадок, вынос строительного мусора с объектов на проезжую часть, несанкционированные объявления на заборах, ограждениях и фасадах зданий, которые портят образ города.

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Нововведением с этого года станет изменение порядка вывоза мусора и спиленных веток на городскую свалку. В связи с внесением изменений в законодательство, теперь основная функция возложена на администрации районов. Им также предстоит привлекать и взаимодействовать со всеми участниками субботников, а также определять места уборки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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