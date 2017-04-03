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Челябинск

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Публикации за 03.04.17

«Била меня палками, ремнями и прутьями»: миасская школьница, пропавшая почти месяц назад, категорически отказывается возвращаться к матери

«Била меня палками, ремнями и прутьями»: миасская школьница, пропавшая почти месяц назад, категорически отказывается возвращаться к матери

Миасская школьница, сбежавшая из дома более трех недель назад, рассказала о проблемах в семье.

Как уже сообщал , в отдел полиции с заявлением о розыске 15-летней девушки обратились ее родственники. По словам заявителей, накануне вечером школьница отправилась в район машгородка, чтобы встретиться с приятелем, однако домой не вернулась. К розыску пропавшей подключились следователи.

«Новый День – Челябинск» , и

Спустя неделю жители Миасса отметили необычную активность подростка в соцсетях: девушка постоянно меняла фотографии на своей странице и даже общалась с участниками городских сообществ, уверяя, что она здорова, находится у друзей в Магнитогорске, домой возвращаться не собирается.

История сбежавшего подростка вызвала бурное обсуждение среди горожан, многие укоряли школьницу за необдуманный поступок, в итоге девушка удалила свою страницу в соцсетях, перед этим публично сообщив о причинах ухода из семьи. «Мать, будучи в браке с моим отцом, изменяла ему в «однушке» при мне. Дом, в котором живет мать, разделен между тремя детьми – сестрой, мной и малым братом. Она, зная, что через два года мне исполнится 18 лет, а сейчас мне уже 16 , требовала продать наши доли и купить ей квартиру. За отказ или любое другое неповиновение ее прихотям я неоднократно была жестоко избита палками, ремнями, прутьями. Когда я ушла, мне сыпались сотни угроз физической расправы от тети, мамы, а так же от человека, который представился помощником депутата. В полиции меня сейчас открыто агитируют писать заявление на мать, чтобы лишить родительских прав, но у меня есть маленький братик, и я не хочу оставить его без мамы», – написала подросток в интернет-сообществе «Свободный Миасс».

Как сообщили агентству в следственном отделе Миасса, в настоящее время по факту исчезновения школьницы проводится комплекс следственных мероприятий. В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей сбежавшего ребенка. «Там, где я сейчас нахожусь, я учусь на курсах и занимаюсь спортом. Живу полной жизнью», – заявила в соцсетях сбежавшая школьница.

Челябинск, Юлия Димова

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