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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

В Челябинской области чиновница обманула односельчан на 140 тысяч рублей

В Челябинской области чиновница обманула односельчан на 140 тысяч рублей

В Верхнеуральском районе чиновница присвоила деньги односельчан.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Верхнеуральский районный суд переданы материалы уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы администрации одного из сельских поселений, обвиняемой в мошенничестве.

По версии следствия, женщина, работая в администрации села, присвоила деньги земляков, передаваемые ими на оплату земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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