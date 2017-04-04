В Челябинской области чиновница обманула односельчан на 140 тысяч рублей

Публикации за 04.04.17

В Верхнеуральском районе чиновница присвоила деньги односельчан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Верхнеуральский районный суд переданы материалы уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы администрации одного из сельских поселений, обвиняемой в мошенничестве.

По версии следствия, женщина, работая в администрации села, присвоила деньги земляков, передаваемые ими на оплату земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками.

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В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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