Челябинец «нагрел» интернет-знакомую на сто с лишним рублей

Публикации за 04.04.17

Общение на сайте знакомств стоило жительнице южноуральского села большее 100 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Красноармейский районный суд признал жителя Челябинска винновым в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

В суде установлено, что в октябре 2016 года мужчина познакомился через сайт знакомств с жительницей села Миасское. В ходе общения он узнал, что женщина желает приобрести автомобиль «Hyundai Getz». Он предложил свои услуги, представившись владельцем автосервиса, показал фото автомобиля и пояснил, что машина находится за Ханты-Мансийском.

Автомобиль аферист пообещал купить за личные средства, а за доставку взял 15 тысяч рублей. Позже он попросил еще денег, объяснив, что собственных средств для покупки ему не хватило. А потом – еще, на ремонт машины, якобы поврежденной при перегоне, а также за регистрацию автомобиля. Всего жительница Красноармейского района отдала мошеннику 110 тысяч рублей. После этого аферист прекратил общаться с женщиной. Она обратилась в отдел полиции.

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Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, челябинцу придется возместить своей виртуальной знакомой сумму причиненного ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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