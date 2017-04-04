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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

Паводок: в одном из районов Челябинской области закрывают движение для большегрузов

Паводок: в одном из районов Челябинской области закрывают движение для большегрузов

С 10 апреля движение фур по местным дорогам Ашинского района будет закрыто.

Как передает корреспондент РИА , ограничение движения продлится месяц. Такое решение было принято на заседании муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения муниципалитета.

«Глава района Виктор Лукьянов поддержал данное решение. Ограничения устанавливаются пока на месяц, но сроки могут быть продлены, – цитирует газета «Стальная искра» заместителя главы района Николая Канышева. – Руководство «Миньярского карьера» и Биянковского щебеночного завода уже уведомили о необходимости предупредить об ограничениях потребителей, которые самостоятельно вывозят продукцию с этих предприятий».

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, в целом по Челябинской области региональное правительство намерено ввести ограничение на движение большегрузов по региональным и межмуниципальным трассам с 12 апреля. Оно также продлится месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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