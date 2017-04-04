Паводок: в одном из районов Челябинской области закрывают движение для большегрузов

Публикации за 04.04.17

С 10 апреля движение фур по местным дорогам Ашинского района будет закрыто.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение движения продлится месяц. Такое решение было принято на заседании муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения муниципалитета.

«Глава района Виктор Лукьянов поддержал данное решение. Ограничения устанавливаются пока на месяц, но сроки могут быть продлены, – цитирует газета «Стальная искра» заместителя главы района Николая Канышева. – Руководство «Миньярского карьера» и Биянковского щебеночного завода уже уведомили о необходимости предупредить об ограничениях потребителей, которые самостоятельно вывозят продукцию с этих предприятий».

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Напомним, в целом по Челябинской области региональное правительство намерено ввести ограничение на движение большегрузов по региональным и межмуниципальным трассам с 12 апреля. Оно также продлится месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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