Снести, нельзя построить: владельцы участков на берегу южноуральского озера проиграли еще один суд

Публикации за 04.04.17

Челябинский областной суд подтвердил законность постановления о сносе незаконных построек на берегу озера Сугояк.

Как уже сообщал «Новый День», факты незаконного использования памятника природы активисты ОНФ выявили летом прошлого года. При этом владельцы трех объектов, расположенных в охранной зоне водоема, имели на руках официальные документы – свидетельства о государственной регистрации права на ведение сельскохозяйственной деятельности.

Так, в поселке Лазурный Красноармейского района в 40 метрах от воды возведен двухэтажный коттедж, там же стоит баня, пристройка с рыбацко-браконьерским инвентарем, уличный туалет без канализационного отвода. Кроме того, владелец участка самостоятельно отсыпал береговую линию озера и поставил забор, ограничив доступ к водоему другим жителям поселка.

В пяти минутах езды от незаконной постройки в лесном массиве общественники также обнаружили фундаменты под два капитальных объекта строительства. А в километре от центра села Харино, в юго-западном направлении, располагается участок площадью 1,2 тысяч квадратных метров, выданный местными органами власти, якобы, для ведения фермерского хозяйства. Согласно межевому плану, участок поделен на 8 наделов, каждый из которых выставлен на продажу. Один из объектов уже осваивается – возведен почти трехметровый забор, построена времянка и уличный туалет. О фермерстве свидетельствует лишь несколько десятков саженцев овощей. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Результаты проверки общественники передали в прокуратуру Красноармейского района. Надзорный орган провел собственное расследование на предмет соблюдения требований земельного и градостроительного кодексов в границах памятника природы.

Установлено, что владельцы двух участков с незавершенными объектами строительства по решению суда были принудительно лишены права пользования еще в 2015 году. В мае 2016 года ранее выданное разрешение на застройку земель отменил и глава Миасского сельского поселения.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать владельцев снести постройки в границах памятника природы и провести рекультивацию поврежденной почвы. Суд согласился с доводами прокурора, удовлетворив иск в полном объеме.

В результате ответчик обжаловал данное решение в вышестоящей инстанции. Челябинский областной суд оставил решение райсуда без изменения, жалобу собственников – без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

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