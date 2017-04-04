Завершено расследование уголовного дела бывшего главы Копейска, обвиняемого в получении взяток

Публикации за 04.04.17

Следователи закончили расследовать уголовное дело экс-мэра Копейска Вячеслава Истомина.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, материалы уголовного дела бывшего главы Копейска направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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Напомним, Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года после обыском в здании администрации Копейска. По версии следствия, высокопоставленный чиновник в 2012-2014 годах получил взятки на общую сумму не менее 2 миллионов рублей за содействие предпринимателям в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров поставок оборудования для школьного питания. В ходе расследования уголовного дела Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.04.17

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