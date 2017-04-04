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Публикации за 04.04.17

Магнитогорец зарезал соперника, не дававшего ему видеться с ребенком

Магнитогорец зарезал соперника, не дававшего ему видеться с ребенком

В Магнитогорске разборки отца и отчима из-за ребенка закончились убийством.

Как сообщили РИА в Ленинском межрайонном следственном отделе СКР по Магнитогорску, в суд направлено дело жителя города, обвиняемого в убийстве нового поклонника матери своего ребенка, не дававшего освободившемуся из колонии отцу общаться с сыном.

Мужчины договорились о «стрелке» на левом берегу Урала, куда каждый прибыл с подкреплением. Сначала соперники решили переговорить тет-а-тет. В ходе выяснения отношений магнитогорцы зашли за угол, где отец ударил своего оппонента ножом. Удар оказался смертельным.

«Новый День – Челябинск» , и

Мужчина был задержан и отправлен в СИЗО. Подозреваемый настаивает на том, что оборонялся. По словам мужчины, нож он отнял у соперника. Однако следователи выяснили: орудие убийства погибшему не принадлежало.

Материалы уголовного дела передано в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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