В самолете Челябинск – Москва задержали объявленного в розыск преступника

Публикации за 04.04.17

В челябинском аэропорту задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, сегодня утром сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили среди пассажиров рейса компании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Челябинск – Москва, разыскиваемого преступника.

К моменту задержания мужчина благополучно прошел регистрацию и уже находился в салоне воздушного судна.

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Задержанным оказался 46-летний житель Казахстана, объявленный в федеральный розыск полицией Омска. Пассажира вывели из самолета и в сопровождении конвоя отправили в изолятор временного содержания, после чего передали инициаторам поиска.

Челябинск, Юлия Димова

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