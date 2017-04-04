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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

В самолете Челябинск – Москва задержали объявленного в розыск преступника

В самолете Челябинск – Москва задержали объявленного в розыск преступника

В челябинском аэропорту задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Как сообщили агентству в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, сегодня утром сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили среди пассажиров рейса компании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Челябинск – Москва, разыскиваемого преступника.

К моменту задержания мужчина благополучно прошел регистрацию и уже находился в салоне воздушного судна.

«Новый День – Челябинск» , и

Задержанным оказался 46-летний житель Казахстана, объявленный в федеральный розыск полицией Омска. Пассажира вывели из самолета и в сопровождении конвоя отправили в изолятор временного содержания, после чего передали инициаторам поиска.

Челябинск, Юлия Димова

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