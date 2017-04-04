Обиделся: магнитогорец сделал антирекламу популярному внедорожнику (ФОТО)

Публикации за 04.04.17

Обиженный клиент автосалона развесил в Магнитогорске антирекламу популярного внедорожника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в городе появились рекламные щиты, на которых автор сравнивал автомобиль марки Range Rover Evoque с двумя ослами, а после 37 тысяч километра пробега обещал, согласно сюжету известной сказки, превращение машины в тыкву.

Использованные образные сравнения в отношении автомобиля, очевидно выставляющие его в негативном свете, не понравились официальному дилеру компании «JAGUAR LAND ROVER» – ООО «Апекс». Такая остроумная «антиреклама», да еще опубликованная якобы от имени компании, торгующей автомобилями, стала поводом для обращения официального дилера в антимонопольную службу с соответствующим заявлением.

При этом в ходе рассмотрения дела в городе продолжали появляться остроумные плакаты, но уже с трансформацией опубликованной ранее информации: «Хочешь, чтобы тебя обманули, но не знаешь как!? Тогда обращайся в Шмапекс!!!»; «Зима близко. Меняй ослов на оленей»; «А ты купил лажовер?»

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«Челябинское УФАС России установило, что указанная информация не направлена на продвижение товара на рынке и является не рекламой, а частным объявлением. Инициатором публикации данной информации является физическое лицо, приобретавшее ранее автомобиль в данной компании, – сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

При этом, согласно части 2 статьи 19 закона о рекламе, рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы. Следовательно, размещение частных объявлений на ней противоречит требованиям рекламного законодательства, констатировали антимонопольщики.

Челябинское УФАС признало владельцев и арендатора рекламных конструкций нарушившими закон о рекламе. В процессе рассмотрения дела распространение спорной информации было прекращено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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