Закончено расследование дела челябинца, набросившегося с ножом на врача «скорой»

Публикации за 04.04.17

Дело челябинца, набросившегося с ножом на врача бригады скорой помощи, направлено в прокуратуру.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 13 февраля нынешнего года в Металлургическом районе Челябинска.

Нетрезвому мужчине не понравился визит бригады скорой помощи в его квартиру, и он напал на медиков. Челябинец попытался ударить ножом в спину врача «скорой», оказывавшего в это время помощь бывшей жене нападавшего. Нож у мужчины забрал фельдшер, занимавшийся единоборствами.

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По информации следственного управления СКР по Челябинской области, расследование уголовного дела завершено. Его материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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