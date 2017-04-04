В Челябинской области школьники спалили дом

Публикации за 04.04.17

В Кыштыме дети подпалили заброшенный дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье.

Четверо детей 12-14 лет играли в одном из заброшенных зданий кыштымского поселка Слюдорудник. Вечером самый старший из школьников поджег тряпку, которую подобрал в доме, и подвесил ее к потолку. Когда пылающая ветошь упала, ребята закидали ее все, что попалось под руки, и убежали.

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Дым увидел сторож одного из соседних домов. Мужчина вызвал пожарных и полицию. Однако к моменту приезда экстренных служб бревенчатое строение уже догорало, пишет «Коркинский рабочий». В настоящее время устанавливаются владелец дома и сумма причиненного ущерба.

Малолетних хулиганов поставили на профилактический учет в подразделение полиции по делам несовершеннолетних. Все они из неблагополучных семей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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