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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

В Челябинской области школьники спалили дом

В Челябинской области школьники спалили дом

В Кыштыме дети подпалили заброшенный дом.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в минувшее воскресенье.

Четверо детей 12-14 лет играли в одном из заброшенных зданий кыштымского поселка Слюдорудник. Вечером самый старший из школьников поджег тряпку, которую подобрал в доме, и подвесил ее к потолку. Когда пылающая ветошь упала, ребята закидали ее все, что попалось под руки, и убежали.

«Новый День – Челябинск» , и

Дым увидел сторож одного из соседних домов. Мужчина вызвал пожарных и полицию. Однако к моменту приезда экстренных служб бревенчатое строение уже догорало, пишет «Коркинский рабочий». В настоящее время устанавливаются владелец дома и сумма причиненного ущерба.

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