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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение: скорость ветра до 26 метров в секунду

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение: скорость ветра до 26 метров в секунду

На Южный Урал движется атмосферный фронт.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 5 апреля в связи с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 21-26 метров в секунду.

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При сильном ветре жителям региона необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, – призывает пресс-служба регионального ГУ МЧС. – Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач). Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номер «101».

Челябинск, Виктор Елисеев

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