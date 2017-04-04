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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

В Челябинске суд отпустил на свободу женщину, изрезавшую своего сожителя

В Челябинске суд отпустил на свободу женщину, изрезавшую своего сожителя

Челябинска, расправившаяся с избивавшим ее сожителем, отделалась условным сроком.

Как сообщили РИА в пресс-службе Металлургического районного суда Челябинска, женщину признали виновной в убийстве в состоянии аффекта.

Как установило следствие, в течение долгого времени злоупотреблявший спиртным челябинец систематически оскорблял и избивал свою сожительницу. Впоследствии женщина с ним рассталась, однако он не оставлял ее в покое. Осенью прошлого года он пришел к челябинске домой, устроил очередной скандал и принялся душить ее. Женщине удалось дотянуться до ножа и нанести нападавшему три сильных удара, которые стали для него смертельными.

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В приговоре суда отмечено, что в условиях продолжающейся психотравмирующей ситуации, которая сложилась ранее, накопленное психическое напряжение вместе с противоправными действиями потерпевшего и привели к убийству. В суде также приняли во внимание тот факт, что сразу после случившегося женщина вызвала для только что нападавшего на нее мужчины медиков, а также сообщила о происшествии в полицию.

Челябинку приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

Челябинск, Олег Кирьянов

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