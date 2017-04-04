В Челябинске суд отпустил на свободу женщину, изрезавшую своего сожителя

Публикации за 04.04.17

Челябинска, расправившаяся с избивавшим ее сожителем, отделалась условным сроком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Металлургического районного суда Челябинска, женщину признали виновной в убийстве в состоянии аффекта.

Как установило следствие, в течение долгого времени злоупотреблявший спиртным челябинец систематически оскорблял и избивал свою сожительницу. Впоследствии женщина с ним рассталась, однако он не оставлял ее в покое. Осенью прошлого года он пришел к челябинске домой, устроил очередной скандал и принялся душить ее. Женщине удалось дотянуться до ножа и нанести нападавшему три сильных удара, которые стали для него смертельными.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В приговоре суда отмечено, что в условиях продолжающейся психотравмирующей ситуации, которая сложилась ранее, накопленное психическое напряжение вместе с противоправными действиями потерпевшего и привели к убийству. В суде также приняли во внимание тот факт, что сразу после случившегося женщина вызвала для только что нападавшего на нее мужчины медиков, а также сообщила о происшествии в полицию.

Челябинку приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 04.04.17

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение: скорость ветра до 26 метров в секунду. / В Челябинской области школьники спалили дом. / Закончено расследование дела челябинца, набросившегося с ножом на врача «скорой». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»