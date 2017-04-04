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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

Челябинский коллектор, расстрелявший должника, отправится в колонию-поселение

Челябинский коллектор, расстрелявший должника, отправится в колонию-поселение

В Челябинске осужден бывший коллектор, который стрелял в должника из пистолета, пытаясь заставить того выплатить 6 тысяч рублей долга.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, мужчина признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести.

На помним, осенью 2015 года специалист в службе экономической безопасности одной из микрофинансовых организаций пытался он пытался принудить задолжавшего процентами по кредиту около 6 тысяч рублей челябинца оплатить долг. Коллектор неоднократно звонил ему и угрожал по телефону, а в один из дней явился к нему домой с травматическим пистолетом. После очередного неприятного разговора с должником злоумышленник выстрелил в него, причинив травму плеча, что признано причинением вреда здоровью средней тяжести. Кроме того, покидая место преступления, коллектор также произвел выстрелы в окна квартиры должника, повредив остекление.

«Новый День – Челябинск» , и

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он должен возместить моральный вред пострадавшему, оцененный в 200 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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