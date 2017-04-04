На ЧЭМК встал один из цехов

Публикации за 04.04.17

Работа одного из цехов Челябинского электрометаллургического комбината остановлена из-за неблагоприятной ситуации на рынке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе предприятия, речь идет о цехе №6, производящем низкоуглеродистый феррохром, цены на который существенно снизились.

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Время приостановки решено использовать для профилактики плавильных печей, необходимого ремонта и обновления ряда производственных узлов и агрегатов. Сотрудникам цеха обещают сохранить заработную плату и предложить другие рабочие места на комбинате.

Челябинск, Виктор Елисеев

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