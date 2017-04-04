В Снежинске мошенники пытались всучить пенсионеру «лекарство от рака» за 186 тысяч рублей

Публикации за 04.04.17

В Снежинске ищут аферистов, торговавших «лекарством от рака» за 186 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции Снежинска проводят проверку по факту попытки мошенничества в особо крупном размере и выясняют личности аферистов.

31 марта этого года на мобильный телефон 80-летнего жителя Снежинска позвонил неизвестный мужчина. Он представился врачом областной клиники, поинтересовался здоровьем пожилого человека, его заболеванием, а также проводимым лечением. После непродолжительного разговора мужчина настоятельно рекомендовал пенсионеру купить лекарство от онкологического заболевания за 186 тысяч рублей и даже продиктовал ему номер банковской карты, на которую тому стоило перечислить средства.

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Поняв, что его пытаются обвести вокруг пальца, пенсионер отказался продолжать беседу с мошенниками и сообщил о произошедшем в полицию. Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство и проводят соответствующие проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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