В Снежинске мошенники пытались всучить пенсионеру «лекарство от рака» за 186 тысяч рублей

В Снежинске ищут аферистов, торговавших «лекарством от рака» за 186 тысяч рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции Снежинска проводят проверку по факту попытки мошенничества в особо крупном размере и выясняют личности аферистов.
31 марта этого года на мобильный телефон 80-летнего жителя Снежинска позвонил неизвестный мужчина. Он представился врачом областной клиники, поинтересовался здоровьем пожилого человека, его заболеванием, а также проводимым лечением. После непродолжительного разговора мужчина настоятельно рекомендовал пенсионеру купить лекарство от онкологического заболевания за 186 тысяч рублей и даже продиктовал ему номер банковской карты, на которую тому стоило перечислить средства.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Поняв, что его пытаются обвести вокруг пальца, пенсионер отказался продолжать беседу с мошенниками и сообщил о произошедшем в полицию. Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство и проводят соответствующие проверки.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.04.17
На Южном Урале торгуют детализацией телефонных звонков. / На ЧЭМК встал один из цехов. / Челябинский коллектор, расстрелявший должника, отправится в колонию-поселение. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»