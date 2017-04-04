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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

Южноуралец оставил рядом с трупом своей жертвы паспорт и военный билет

Южноуралец оставил рядом с трупом своей жертвы паспорт и военный билет

Молодой магнитогорец разыскивается по подозрению в жестокой расправе над жителем Башкирии.

Как передает корреспондент РИА , тело без признаков жизни было обнаружено вечером 2 апреля в доме на улице Советской в Учалах.

42-летнего мужчину буквально забили до смерти. Преступники использовали ножи, топор и кочергу, сообщает FN24. Рядом с жертвой полиция обнаружила паспорт и военный билет, принадлежащие 22-летнему жителю Магнитогорска.

В настоящее время трое подозреваемых объявлены в розыск. Помимо южноуральца, это двое жителей Учалинского района Башкирии.

«Новый День – Челябинск» , и

Что они не поделили с пострадавшим, пока не ясно. Известно лишь, что у погибшего неоднократно возникали проблемы с законом. В 2010 году он был задержан за вождение в нетрезвом виде, а в 2014 и 2016 годах попадался на кражах стройматериалов и инструментов из строящихся домов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.04.17

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