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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

Дело южноуральской учительницы, издевавшейся над первоклашками, передают в суд

Дело южноуральской учительницы, издевавшейся над первоклашками, передают в суд

В Златоусте завершено расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с первоклассниками.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, учительница начальных классов одной из школ Златоуста обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, скандал в элитной школе разгорелся после анонимного обращения родителей учащихся в надзорный орган. В ходе прокурорской проверки установлено, что педагог задавала детям домашние задания в виде письменных работ и ежедневного заучивания сложных стихотворений. Учительница не отпускала первоклашек на перемену сразу после звонка с урока, а также оставляла их после занятий повторять ь пройденный материал.

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Домашние задания носили обязательный характер, а по результатам их выполнения выставлялись баллы, что запрещено приказом Минобрнауки России.

В связи с этим некоторые дети были лишены полноценного отдыха, а также возможности заниматься в дополнительных кружках, секциях.

Кроме того, с сентября 2015 года по апрель 2016 года женщина применяла в отношении учеников 1 класса недопустимые способы воспитания: грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение. Учительница оскорбляла детей, тыкала им тетрадями в лицо, вытаскивала за шкирку в коридор.

По данным СК, на фоне испытанного стресса у одной из учениц развилось психическое расстройство личности, относящееся к категории тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего поступит на рассмотрение в суд. Добавим, в ходе следствия начальнику городского управления образования внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Димова

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