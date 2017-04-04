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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

Челябинцев обещают залить растительным молоком

Челябинцев обещают залить растительным молоком

В Челябинске построят первый в России завод по производству растительного молока.

Как передает корреспондент РИА , трехэтажное здание по оригинальному проекту будет построено в центре грода. По оценкам инвестора, строительство займет 8 месяцев и будет закончено в ноябре нынешнего года.

Здесь планируется выпускать миндальное, овсяное, кокосовое и рисовое молоко, а также питьевые и ложковые йогурты, кисели. Продавать продукцию производитель намерен в Москве, Санкт-Петербурге, крупных мегаполисах, базовым регионом выступит Челябинская область.

Европейские аналоги продуктов продаются сегодня по ценам 200 рублей за литр и 70 рублей за 200 граммов. Челябинцы обещают, что их продукция будет вдвое дешевле. В сутки на заводе планируется производить 100 тонн. Это 350-400 тысяч единиц продукции – этого хватит, чтобы обеспечить каждую челябинскую семью.

«Новый День – Челябинск» , и

Инвестиционная стоимость проекта 600 миллионов рублей. Планируемые объемы продаж – 1,9 миллиарда рублей в год, окупаемость проекта – 2,5 года.

В настоящее время подобных предприятий на территории России нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.04.17

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