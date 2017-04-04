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Публикации за 04.04.17

В Карабаше на пепелище сгоревшего дома нашли тело пропавшего подростка

В Карабаше на пепелище сгоревшего дома нашли тело пропавшего подростка

В Карабаше после пожара в доме найден труп пропавшего подростка.

Как сообщили РИА в полиции Карабаша, 15-летний школьник пропал в воскресенье, 2 апреля.

Подросток уехал на дачу, но так и не вышел на связь с родителями. Те обратились в полицию.

Вечером того же дня появилась информация о пожаре в нежилом здании. Приехавшие по вызову пожарные обнаружили в доме труп подростка.

По версии следователей, найденное в сгоревшем здании тело может принадлежать пропавшему подростку. Сейчас по данному факту проводятся необходимые следственные действия, назначена экспертиза, которая поможет установить личность погибшего.

«Новый День – Челябинск» , и

На следующий день стражи порядка задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался ранее судимый 26-летний молодой человек. В полиции не исключают, что задержанный мог жестоко расправиться со школьником. Мужчина уже дал признательные показания. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Олег Кирьянов

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