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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

Челябинский микрорайон Парковый-2 затопило фекалиями

Челябинский микрорайон Парковый-2 затопило фекалиями

Новый микрорайон на северо-западе Челябинска залило канализационными стоками.

Как передает корреспондент агентства , на неприятный запах фекалий в областную экологическую приемную пожаловались жители Паркового-2. Прибывшие на место активисты экофонда «Моя планета» вместе с собственниками домов выявили источник загрязнения. Им оказался открытый канализационный колодец, куда, по предварительным данным, ассенизаторские машины незаконно сливают жидкие коммунальные отходы.

«Новый День – Челябинск» , и

Содержимое переполненного колодца длительное время выливалось на проезжую часть, в результате часть дорог оказалась сильно затоплена канализационными стоками. Общественники зафиксировали место разлива фекалий и передали фотоматериалы в надзорные ведомства для оперативного реагирования на загрязнение жилого микрорайона.

Фото БЭФ «Моя планета»
Фото БЭФ «Моя планета»

Челябинск, Юлия Димова

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