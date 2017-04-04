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Челябинск

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Публикации за 04.04.17

В Аше разбойник в маске с пистолетом ограбил офис микрозаймов

В Аше разбойник в маске с пистолетом ограбил офис микрозаймов

В Аше задержали налетчика, обчистившего офис микрозаймов.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, об ограблении кредитной организации в полицию заявила менеджер фирмы. Прибывшим на место стражам порядка женщина пояснила, что неизвестный мужчина, скрыв лицо под медицинской маской, ворвался в помещение и, угрожая ей пистолетом, похитил из кассы порядка 8 тысяч рублей. Впоследствии злоумышленник скрылся.

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В ходе оперативных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы арестовали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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