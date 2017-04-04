Экс-замглавы Аргаяшского района и ее сестру, обокравших предпринимателей и муниципалитет на 3 млн рублей, освободили от наказания

Публикации за 04.04.17

Аргаяшский районный суд вынес приговор чиновнице, обвиняемой в превышении должностными полномочиями, а также ее сестре-пособнице.

Как уже сообщал «Новый День», заместитель главы районной администрации по имущественным вопросам Альбина Шафигина и экс-директор МУП «ТД «Урал», ныне руководитель Худайберденской средней школы Альфира Тажитдинова, были задержаны летом 2015 года.

По версии следствия, в 2011-2013 годах родственницы без проведения торгов по заниженной арендной плате сдавали имущественный комплекс, не имея разрешения на использование участка. За три года арендная плата в казну муниципалитета не поступала.

Кроме того, с 2013 по 2014 годы чиновница с сестрой незаконно собирали плату за аренду торговых площадей с предпринимателей, работавших на «рынке выходного дня» в селе Аргаяш. Коммерсанты массово сообщали о фактах нарушения закона еще в 2012 году и даже устраивали голодовки. В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу признаны 45 бизнесменов. Причиненный предпринимателям ущерб оценили в 800 тысяч рублей, еще более 2 миллионов рублей лишились администрации района и сельского поселения.

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Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Аргаяшского районного суда, Альбина Шафигина признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, ее сестра – в пособничестве злоупотреблению полномочиями.

Дополнительную квалификацию преступных действий подсудимых по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере», суд посчитал излишней, однако принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств в виде положительных характеристик с места работы и наличие у обвиняемых несовершеннолетних детей.

С учетом срока содержания под стражей экс-замглавы районной администрации назначено наказание в виде лишения права занимать муниципальные должности в органах местного самоуправления сроком на два года, другой подсудимой и вовсе выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Примечательно, что даже столь мягкого приговора чиновнице и ее сестре удалось избежать в связи с амнистией, объявленной к 70-летию Победы в Великой отечественной войне. Обе подсудимые вышли на свободу прямо из зала суда.

Челябинск, Юлия Димова

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