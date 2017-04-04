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Публикации за 04.04.17

Эко-волонтеры: Окрестности Полетаево оккупировали незаконные свалки (ФОТО)

Эко-волонтеры: Окрестности Полетаево оккупировали незаконные свалки (ФОТО)

Окрестности Полетаево оккупировали незаконные свалки – к такому выводу пришли эко-волонтеры и представители министерства экологии Челябинской области, инспектировавшие Полетаевский полигон ТБО.

Новый День: Эко-волонтеры: Окрестности Полетаево оккупировали незаконные свалки (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , одна из незаконных свалок, расположенных в лесу вблизи Полетаево, функционирует с начала 2011 года, сейчас ее площадь составляет 2,5 Га. Сюда местный МУП свозит отходы из Полетаево и окрестностей, и на объекте проводится своеобразная сортировка. Куда попадает отсортированный мусор – неизвестно, однако на данном участке специалистами ведомства неоднократно был зафиксирован сброс отходов первого класса опасности, в частности, ртутных ламп, которые должны утилизироваться по специальной технологии.

Новый День: Эко-волонтеры: Окрестности Полетаево оккупировали незаконные свалки (ФОТО)

Безусловно, объект наносит непоправимый вред окружающей среде – находящиеся на свалке опасные вещества попадают в почву и грунтовые воды, бытовые отходы разлагаются и также отравляют экосистемы леса, мусор регулярно горит, и такие возгорания становятся причиной лесных пожаров, отмечают общественники.

Министерство экологии Челябинской области в адрес администрации Полетаевского поселения вынесло предписание, согласно которому местная администрация обязана была ликвидировать и рекультивировать несанкционированную свалку еще в марте, однако администрация бездействует, а на опасный объект ежедневно продолжает поступать мусор.

Вторая свалка, зафиксированная общественниками и представителями Минэко, расположена в черте Полетаевского сельского поселения в заброшенном глиняном карьере. Сюда местные жители свозят бытовой мусор и строительные отходы.

Новый День: Эко-волонтеры: Окрестности Полетаево оккупировали незаконные свалки (ФОТО)

Стоит отметить, что указанные свалки – лишь небольшая часть эко-нарушений подобного рода в районе Полетаевского сельского поселения. Экологи, общественники и местные жители регулярно фиксируют несанкционированные свалки в близлежащих лесах и в границах поселения.

Полетаевский полигон ТБО в данной ситуации должен выступить в качестве альтернативы незаконным свалкам. При этом, оборудование сортировочной линии полигона, мощность которой оценивается 400 кубометров отходов в суки, далека от современных мировых стандартов: сортировка мусора проходит в ручном режиме, сотрудники, непосредственно проводящие сортировку, находятся в цехе без респираторов.

Фото: Эко-движение «Время Че»
Фото: Эко-движение «Время Че»

Переработка отходов на объекте не осуществляется. Полигон на сегодняшний день не задействует возможные мощности – поступает слишком мало мусора. Руководство объекта связывает это с тем, что недобросовестным коммунальщикам выгоднее складировать отходы незаконно в ближайших лесопосадках.

«То, что мы увидели на полигоне ТБО в Полетаево, далеко от представления об идеальном мусороперерабатывающем производстве, однако сейчас в районе Полетаево сложилась критическая ситуация с мусором, – отметил член общественной палаты Челябинской области, председатель движения «Время Че» Феликс Панов. – Отходы должны поступать на экологически безопасный объект, а не свозиться в леса. В Сосновском районе действует два соответствующих требованиям законодательства полигона, один из которых – Полетаевский. Своз отходов поселения на этот полигон сможет предотвратить возникновение стихийных свалок и качественно изменить в лучшую сторону экологическую ситуацию в районе».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.04.17

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