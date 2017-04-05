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Челябинск

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Публикации за 05.04.17

Южноуральца оштрафовали из-за подложного протокола участкового

Южноуральца оштрафовали из-за подложного протокола участкового

В Челябинской области бывший полицейский подозревается в служебном подлоге.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по материалам управления собственной безопасности регионального главка следственный отдел СКР по Усть-Катаву возбудил уголовное дело о служебном подлоге в отношении бывшего участкового уполномоченного городского отдела полиции.

В ходе следствия установлено, что полицейский составил на местного жителя заведомо ложный протокол об административном правонарушении. В результате южноуральцу пришлось заплатить штраф.

«Новый День – Челябинск» , и

Мужчина уже уволен из органов правопорядка. Служебный подлог может обойтись для него лишением свободы сроком до двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.04.17

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