Южноуральца оштрафовали из-за подложного протокола участкового

Публикации за 05.04.17

В Челябинской области бывший полицейский подозревается в служебном подлоге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по материалам управления собственной безопасности регионального главка следственный отдел СКР по Усть-Катаву возбудил уголовное дело о служебном подлоге в отношении бывшего участкового уполномоченного городского отдела полиции.

В ходе следствия установлено, что полицейский составил на местного жителя заведомо ложный протокол об административном правонарушении. В результате южноуральцу пришлось заплатить штраф.

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Мужчина уже уволен из органов правопорядка. Служебный подлог может обойтись для него лишением свободы сроком до двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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