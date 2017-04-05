Аферист из Миасса обманул больше двадцати южноуральцев на четверть миллиона рублей

Публикации за 05.04.17

Интернет-мошенник из Миасса предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, южноуральцу предъявили обвинение по 22 эпизодам мошенничества.

В ходе расследования уголовных дел было установлено, что мужчина размещал объявления на сайте в Интернете о продаже того или иного товара, после того как покупатель оплачивал товар, он не выходил на связь. Сотрудниками полиции установлено, что задержанный занимался совершением мошенничеств с 2015 года, и за все это время причиненный им ущерб составил 272 тысячи рублей.

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На данный момент уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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