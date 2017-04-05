На трассе М5 «Урал» легковушку впечатало в КамАЗ, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 05.04.17

На трассе в Челябинской области легковушка врезалась в два грузовика.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, жуткая авария произошла накануне днем на 1720 километре автодороги Челябинск – Москва, недалеко от села Куваши.

Водитель Daewoo Nexia, совершая обгон на участке трассы, где этот маневр запрещен, на полном ходу врезался во встречный КамАЗ.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7JLoQ2uITqg&rel=0">Video</a> От удара легковушку буквально впечатало в кабину грузовика, после чего выбросило под колеса попутного большегруза DAF.

В результате происшествия 47-водитель Daewoo и его 45-летний пассажир скончались на месте. Прибывшие на место спасатели извлекли останки тел из покореженного авто. Как сообщили родственники погибших в соцсетях, мужчины возвращались из Перми в Троицк.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии, по факту ДТП проводится расследование.

Автомобиль восстановлению не подлежит.

Фото: Подслушано Златоуст (VK)

Челябинск, Юлия Димова

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