На трассе М5 «Урал» легковушку впечатало в КамАЗ, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

На трассе в Челябинской области легковушка врезалась в два грузовика.
Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, жуткая авария произошла накануне днем на 1720 километре автодороги Челябинск – Москва, недалеко от села Куваши.
Водитель Daewoo Nexia, совершая обгон на участке трассы, где этот маневр запрещен, на полном ходу врезался во встречный КамАЗ.
От удара легковушку буквально впечатало в кабину грузовика, после чего выбросило под колеса попутного большегруза DAF.
В результате происшествия 47-водитель Daewoo и его 45-летний пассажир скончались на месте. Прибывшие на место спасатели извлекли останки тел из покореженного авто. Как сообщили родственники погибших в соцсетях, мужчины возвращались из Перми в Троицк.
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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии, по факту ДТП проводится расследование.
Автомобиль восстановлению не подлежит.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 05.04.17
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