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Челябинск

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Публикации за 05.04.17

На трассе М5 «Урал» легковушку впечатало в КамАЗ, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

На трассе М5 «Урал» легковушку впечатало в КамАЗ, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

На трассе в Челябинской области легковушка врезалась в два грузовика.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, жуткая авария произошла накануне днем на 1720 километре автодороги Челябинск – Москва, недалеко от села Куваши.

Водитель Daewoo Nexia, совершая обгон на участке трассы, где этот маневр запрещен, на полном ходу врезался во встречный КамАЗ.

От удара легковушку буквально впечатало в кабину грузовика, после чего выбросило под колеса попутного большегруза DAF.

В результате происшествия 47-водитель Daewoo и его 45-летний пассажир скончались на месте. Прибывшие на место спасатели извлекли останки тел из покореженного авто. Как сообщили родственники погибших в соцсетях, мужчины возвращались из Перми в Троицк.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии, по факту ДТП проводится расследование.

Автомобиль восстановлению не подлежит.

Фото: Подслушано Златоуст (VK)
Фото: Подслушано Златоуст (VK)

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.04.17

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