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Челябинск

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Публикации за 05.04.17

Не там свернула: в Миассе спасателям пришлось освобождать врача из «плена»

Не там свернула: в Миассе спасателям пришлось освобождать врача из «плена»

Женщина-врач из Миасса во время обхода попала в заточение.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел вчера, 4 апреля, в одном из домов по улице Уральской.

Во время обхода врач пришла на вызов к больному. Однако по ошибке женщина свернула не в тот тамбур и захлопнула за собой дверь. Замок был сломан, и сотрудница больницы оказалась в ловушке.

«Новый День – Челябинск» , и

Как назло, в квартирах на этой площадке никого не было дома. Между тем больной дожидался медицинской помощи в помещении, выходившем в соседний тамбур, передает U74.ru. Долгое время врач предпринимала безуспешные попытки выбраться самостоятельно, однако ей все-таки пришлось вызвать спасателей.

Сотрудникам миасского спасотряда пришлось использовать саперный инструмент, чтобы вызволить женщину из ловушки. После этого женщина продолжила обход пациентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.04.17

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