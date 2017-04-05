Не там свернула: в Миассе спасателям пришлось освобождать врача из «плена»

Публикации за 05.04.17

Женщина-врач из Миасса во время обхода попала в заточение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 4 апреля, в одном из домов по улице Уральской.

Во время обхода врач пришла на вызов к больному. Однако по ошибке женщина свернула не в тот тамбур и захлопнула за собой дверь. Замок был сломан, и сотрудница больницы оказалась в ловушке.

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Как назло, в квартирах на этой площадке никого не было дома. Между тем больной дожидался медицинской помощи в помещении, выходившем в соседний тамбур, передает U74.ru. Долгое время врач предпринимала безуспешные попытки выбраться самостоятельно, однако ей все-таки пришлось вызвать спасателей.

Сотрудникам миасского спасотряда пришлось использовать саперный инструмент, чтобы вызволить женщину из ловушки. После этого женщина продолжила обход пациентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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