Главную площадь Челябинска собираются засадить деревьями

Публикации за 05.04.17

Площадь Революции в Челябинске собираются засадить деревьями.

Как уже сообщал «Новый День», Челябинск вошел в число 15 муниципалитетов, для которых в ходе всероссийского архитектурного конкурса будут отобраны лучшие проекты организации общественных пространств в центре города. Конкурс организовали министерство строительства и ЖКХ России и КБ «Стрелка».

Согласно техзаданию, для Челябинска отберут лучшие решения по благоустройству четырех объектов: площади Революции, проспекта Ленина, городского сада имени А.С. Пушкина и сквера напротив ЮУрГУ. При этом главную площадь города планируется благоустроить уже в нынешнем году. Остальные пространства – в течение следующих пяти лет.

На площади Революции организаторы предлагают оборудовать наземные пешеходные переходы, заменить покрытие перед памятником Ленину и в сквере перед Театром драмы и высадить деревья в кадках. Также планируется выделить площадку для проведения фестивалей и праздников, установить скамейки, навесы и временное оборудование для уличных видов спорта, разметить велополосу.

Техзадание не исключает возможности сооружения перед памятником Ленину сухого фонтана. Однако указанный комплекс работ не решит всех проблем главной площади Челябинска. К примеру, хаотичной парковки, оккупировавшей объект по всему периметру и отсутствия безбарьерного прохода к Челябинской драме.

В саду имени Пушкина предстоит увеличить количество пешеходных дорожек, которых парку, по мнению устроителей конкурса, явно не хватает. Что-то предстоит сделать с детским городком «У Лукоморья», оборудованным, по мнению устроителей, некачественно. В остальном рекомендации представляют, в общем-то, перечень стандартных работ по замене и установке иллюминации, уходу за растительностью, замене скамеек и покрытия, оборудованию ливнестоками. Главная задача на данном объекте – добиться, наконец, единого дизайна вместо ныне существующего разнобоя.

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Многое предстоит сделать на проспекте Ленина. Прежде всего, столичные мэтры настаивают на необходимости сузить проезжую часть и установить скамейки. От площади Революции до Челябинского бора организаторы конкурса рекомендуют оборудовать велополосу, а участок из центра до Свердловского проспекта засадить деревьями-крупномерами. В зеленых зонах вдоль проспекта необходимо предусмотреть установку декоративных фонарей и организацию пешеходных дорожек.

Рекомендации по благоустройству сквера напротив ЮУрГУ сводятся, в основном, к элементарному приведению объекта в порядок. Этому должны способствовать реконструкция фонтана, замена покрытия…

Кроме того, участникам конкурса советуют подумать над систематизацией парковок вдоль проспекта Ленина, организацией площадки для временной сцены и амфитеатра, а также установкой оборудования для уличных видов спорта на территории вдоль главной магистрали города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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