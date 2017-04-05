Житель Челябинска заявил в полицию о своем убийстве

Публикации за 05.04.17

В Челябинске местный житель заявил в полицию о собственном убийстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, 4 апреля в отдел полиции «Советский» позвонил мужчина, живший в квартире одного из домов по улице 8 Марта, и заявил, что его убивают, а сам он при этом сумел закрыться в ванной комнате.

По указанному адресу был направлен экипаж Росгвардии. Первым делом стражи порядка задержали нападавшего, который в этот момент все еще находился в квартире жертвы и пытался выломать дверь в ванную. После этого полицейские оказали первую помощь истекавшему кровью хозяину жилья и вызвали медиков.

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Задержанным оказался ранее судимый знакомый хозяина квартиры. В этот день он изрядно напился и явился к челябинцу для выяснения каких-то старых обид. Во время словесной перепалки он набросился на мужчину с ножом и нанес ему порядка сорока ударов в область спины, живота и груди.

Раненный челябинец был передан бригаде медиков, однако добраться до больницы так и не смог – он скончался в карете скорой помощи. В отношении его гостя сейчас открыто уголовное производство.

Челябинск, Олег Кирьянов

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