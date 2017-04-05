Спецслужбы оцепили подъезды к железнодорожному вокзалу в Миассе

Публикации за 05.04.17

Эстренные службы оцепили подъезды к миасскому железнодорожному вокзалу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром к зданию вокзала прибыли бригады медиков, сотрудники полиции, поисково-спасательного отряда и службы кинологов.

Это событие вызвало в городе довольно активное обсуждение, пишет «Миасский рабочий». Одни очевидцы выдвинули версию о проведении антитеррористических учениях, другие связывают это с повышенными мерами безопасности из-за теракта в Петербурге.

По некоторым данным, спецслужбы оцепили вокзал после того, как им поступило сообщение о подозрительном пакете. В результате осмотра территории вокзала и оставленного объекта, ничего опасного обнаружено не было: в пакете оказался мусор.

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Отметим, что накануне в Машгородке имел место такой же инцидент. В одном из магазинов в северной части города граждане заметили оставленную сумку и решили вызвать специалистов. Эта тревога также оказалась ложной.

Челябинск, Олег Кирьянов

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