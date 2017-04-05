Спецслужбы оцепили подъезды к железнодорожному вокзалу в Миассе

Эстренные службы оцепили подъезды к миасскому железнодорожному вокзалу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром к зданию вокзала прибыли бригады медиков, сотрудники полиции, поисково-спасательного отряда и службы кинологов.
Это событие вызвало в городе довольно активное обсуждение, пишет «Миасский рабочий». Одни очевидцы выдвинули версию о проведении антитеррористических учениях, другие связывают это с повышенными мерами безопасности из-за теракта в Петербурге.
По некоторым данным, спецслужбы оцепили вокзал после того, как им поступило сообщение о подозрительном пакете. В результате осмотра территории вокзала и оставленного объекта, ничего опасного обнаружено не было: в пакете оказался мусор.
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Отметим, что накануне в Машгородке имел место такой же инцидент. В одном из магазинов в северной части города граждане заметили оставленную сумку и решили вызвать специалистов. Эта тревога также оказалась ложной.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 05.04.17
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