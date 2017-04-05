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Челябинск

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Публикации за 05.04.17

Мать двоих детей из Челябинска получила алименты благодаря фото спидометра

Мать двоих детей из Челябинска получила алименты благодаря фото спидометра

Нерадивый алиметщик «погорел» на спидометре.

Как сообщили РИА в пресс-службе УФССП по Челябинской области, молодая женщина, оставшаяся после развода с двумя маленькими детьми, не могла добиться алиментов от бывшего супруга с 2015 года. За это время за горе-отцом накопилось 300 тысяч рублей долга, отдавать который своим детям он не торопился.

Однако судебные приставы выяснили, что должник владеет статусной иномаркой и живет в коттеджном поселке «Вавилонец». Было решено наведаться к алиментщику в гости и напомнить о риске ареста автомобиля и дома. Впрочем, и это не возымело эффекта, поэтому приставам пришлось вернуться к мужчине уже с постановлением на арест дорогостоящего транспортного средства.

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Иномарку южноуральцу оставили на ответственное хранение, но предупредили, что отныне пользоваться ей он не имеет никакого права, в противном случае ему грозит уголовная ответственность. Более того, дабы у должника не возникло соблазна нарушить это условие, приставы сделали фото спидометра автомашины.

Менее чем через неделю мужчина перечислил всю сумму долга на счет экс-супруги.

Челябинск, Олег Кирьянов

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