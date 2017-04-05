Мать двоих детей из Челябинска получила алименты благодаря фото спидометра

Публикации за 05.04.17

Нерадивый алиметщик «погорел» на спидометре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, молодая женщина, оставшаяся после развода с двумя маленькими детьми, не могла добиться алиментов от бывшего супруга с 2015 года. За это время за горе-отцом накопилось 300 тысяч рублей долга, отдавать который своим детям он не торопился.

Однако судебные приставы выяснили, что должник владеет статусной иномаркой и живет в коттеджном поселке «Вавилонец». Было решено наведаться к алиментщику в гости и напомнить о риске ареста автомобиля и дома. Впрочем, и это не возымело эффекта, поэтому приставам пришлось вернуться к мужчине уже с постановлением на арест дорогостоящего транспортного средства.

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Иномарку южноуральцу оставили на ответственное хранение, но предупредили, что отныне пользоваться ей он не имеет никакого права, в противном случае ему грозит уголовная ответственность. Более того, дабы у должника не возникло соблазна нарушить это условие, приставы сделали фото спидометра автомашины.

Менее чем через неделю мужчина перечислил всю сумму долга на счет экс-супруги.

Челябинск, Олег Кирьянов

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