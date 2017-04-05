В Челябинске экипаж ДПС протаранил иномарку

Публикации за 05.04.17

В Челябинске экипаж Государственной инспекции по безопасности дорожного движения на служебном авто протаранил кроссовер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на проспекте Ленина, в районе остановки «Центральный рынок». Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

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Служебный автомобиль ГИБДД марки ВАЗ влетел в корму кроссоверу Renault Duster. Судя по опубликованным в сети фото, водитель ДПС ГИБДД нарушил правило безопасной дистанции перед движущимся впереди транспортным средством. Также по фото можно заметить, что в результате столкновения у служебного автомобиля деформировалась крышка моторного отсека. Пострадавших в этом происшествии, вероятней всего, нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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