В Челябинске экипаж ДПС протаранил иномарку

В Челябинске экипаж Государственной инспекции по безопасности дорожного движения на служебном авто протаранил кроссовер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на проспекте Ленина, в районе остановки «Центральный рынок». Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Служебный автомобиль ГИБДД марки ВАЗ влетел в корму кроссоверу Renault Duster. Судя по опубликованным в сети фото, водитель ДПС ГИБДД нарушил правило безопасной дистанции перед движущимся впереди транспортным средством. Также по фото можно заметить, что в результате столкновения у служебного автомобиля деформировалась крышка моторного отсека. Пострадавших в этом происшествии, вероятней всего, нет.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.04.17
Мать двоих детей из Челябинска получила алименты благодаря фото спидометра. / Спецслужбы оцепили подъезды к железнодорожному вокзалу в Миассе. / Главную площадь Челябинска собираются засадить деревьями. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»