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Челябинск

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Публикации за 05.04.17

На Южном Урале упразднили четыре междугородних автобусных маршрута

На Южном Урале упразднили четыре междугородних автобусных маршрута

В Челябинской области оптимизируют межмуниципальную маршрутную сеть.

Как передает корреспондент РИА , согласно информации регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта с конца марта отменен маршрут №536 «Южноуральск – Челябинск», №615 «поселок Увельский – Челябинск», №593 «Южноуральск – Магнитогорск», №603 «Южноуральск – село Чесма».

«Новый День – Челябинск» , и

Отметим, о проблемах межмуниципального автобусного движения жители Южноуральска сообщали еще в середине февраля. Тогда же были отменены утренние рейсы в Челябинск, и сократилось число маршрутов до Увельского района.

В городском собрании депутатов жителям пояснили, что проблемы с автобусным сообщением связаны с созданием нового транспортного предприятия, разработкой новых маршрутов и модернизацией автобусного парка.

В результате на прошедшем в конце марта совещании с участием глав администраций Увельского района, Южноуральска и местных перевозчиков принято решение исключить из реестра межмуниципальной автобусной сети четыре дублирующих маршрута.

Челябинск, Юлия Димова

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