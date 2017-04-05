На Южном Урале упразднили четыре междугородних автобусных маршрута

Публикации за 05.04.17

В Челябинской области оптимизируют межмуниципальную маршрутную сеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно информации регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта с конца марта отменен маршрут №536 «Южноуральск – Челябинск», №615 «поселок Увельский – Челябинск», №593 «Южноуральск – Магнитогорск», №603 «Южноуральск – село Чесма».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Отметим, о проблемах межмуниципального автобусного движения жители Южноуральска сообщали еще в середине февраля. Тогда же были отменены утренние рейсы в Челябинск, и сократилось число маршрутов до Увельского района.

В городском собрании депутатов жителям пояснили, что проблемы с автобусным сообщением связаны с созданием нового транспортного предприятия, разработкой новых маршрутов и модернизацией автобусного парка.

В результате на прошедшем в конце марта совещании с участием глав администраций Увельского района, Южноуральска и местных перевозчиков принято решение исключить из реестра межмуниципальной автобусной сети четыре дублирующих маршрута.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.04.17

В Челябинске экипаж ДПС протаранил иномарку. / Мать двоих детей из Челябинска получила алименты благодаря фото спидометра. / Спецслужбы оцепили подъезды к железнодорожному вокзалу в Миассе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»