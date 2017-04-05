На Южном Урале появится институт общественных жилищных инспекторов. Желающие уже есть

Публикации за 05.04.17

В госжилинспекции Челябинской области подбирают контролеров на общественных началах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, государственная жилищная инспекция региона проводит тестирование претендентов на статус общественного жилищного инспектора. Такое новшество вводится в целях содействия деятельности надзорного органа на территории Южного Урала.

По статистике регионального ГЖИ за последние 2 года число обращений граждан увеличилось в 1,5 раза. Только за прошлый год с жалобами обратились более 26 тысяч южноуральцев. Основные вопросы, волнующие жителей региона – содержание жилфонда и оплата жилищно-коммунальных услуг. В ведомстве уверены, что институт общественных жилищных инспекторов необходим для снижения социальной напряжённости среди населения. «Сфера ЖКХ – это болевая точка с множеством проблем. Такое положение складывалось десятилетиями, – отмечает начальник региональной ГЖИ Олег Датских. – Народный контроль смог бы оказать помощь в наведении порядка на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечении комфортных условий жизни».

Контролеры будут разъяснять жителям области их жилищные права и обязанности, участвовать в проверках госжилинспекции, сообщать в ГЖИ о замеченных нарушениях жилищного законодательства, проверять выполнение управляющими компаниями предписаний и помогать гражданам в проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

Для получения статуса общественного жилищного инспектора претенденту необходимо быть старше 21 года, постоянно жить на территории Челябинской области, иметь высшее или среднее профессиональное образование. Не смогут претендовать на роль добровольных помощников ведомства южноуральцы с неснятой или непогашенной судимостью, а также сотрудники управляющих компаний. Но самое главное – кандидатам необходимо пройти обучение, контрольное тестирование на знание основ жилищного законодательства и собеседование с комиссией, состав которой формируется общественным советом при госжилинспекции Челябинской области.

Заявки на получение статуса общественного инспектора уже подали 30 жителей региона. Среди них – активисты общественных организаций, пенсионеры, председатели советов многоквартирных домов и председатели комитетов территориального общественного самоуправления.

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Появление добровольных контролеров может оказаться на руку тем южноуральцам, что очень любят жаловаться на коммунальщиков, но называют себя весьма неохотно. Дело в том, что с 1 января нынешнего года ГЖИ не сможет провести проверку, если заявление поступило анонимно. А чтобы отправить электронное обращение, необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг и воспользоваться технологиями, предусматривающими авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. Например, ГИС ЖКХ (которая до сих пор толком не работает).

Сложности с подачей жалобы, действительно, могут существенно обострить социальную обстановку. Здесь-то на помощь и должны придти общественные инспекторы. Ведь даже если у ГЖИ не будет законных оснований для проверки, ничто не помешает им отправить по указанному адресу добровольцев. А уже по их информации назначить проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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