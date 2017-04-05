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Челябинск

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Публикации за 05.04.17

Челябинка жестоко избила трехлетнего сына и напала на его заступницу

Челябинка жестоко избила трехлетнего сына и напала на его заступницу

Жители Челябинска оказались свидетелями недетской расправы над маленьким мальчиком.

Как передает корреспондент агентства , о вопиющем случае, произошедшем сегодня на автобусной остановке в Металлургическом районе, поведали в соцсетях очевидцы.

«Сегодня в 8 утра на глазах у многих небезучастных людей произошла ситуация: на «Дикси» по Сталеваров выходит из маршрутки мамаша с мальчиком лет трех, тот истерит, плачет, вырывается из рук. А она кричит на него матом и начинает бить ребенка кулаками по лицу и голове. Да так лупит, что у него шапка слетела», – рассказала горожанка.

По ее словам, возмущенные прохожие пытались вразумить неадекватную женщину, однако та лишь огрызалась. Устав смотреть на испуганного малыша, проходившая мимо горожанка подошла вплотную к дебоширке и спросила: «Что ты творишь?». В ответ та напала на заступницу сына, ударив незнакомку по лицу. Потасовка длилась несколько минут, все это время ребенок стоял в стороне и громко рыдал.

«Новый День – Челябинск» , и

«Видела эту ужасную ситуацию, – добавляет еще одна свидетельница происшествия. – Провожала дочку в школу, проходили мимо в тот момент, когда эта горе-мамаша стала пинать женщину, сделавшую ей замечание. Когда пострадавшая сообщила, что снимет все на телефон, мамаша окончательно взбесилась, схватила ребенка и ушла прочь».

В комментариях неравнодушные к судьбе малыша предложили заявить о случившемся в органы опеки: «По-вашему, это поведение адекватной женщины, которой можно доверить ребенка? Она в следующий раз его так ударит, что оставит инвалидом».

Обращалась ли в полицию избитаягорожанка, пользователи соцсетей не уточняют.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.04.17

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