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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

Дело серийного угонщика, обокравшего южноуральцев на 5 миллионов рублей, передано в суд

Дело серийного угонщика, обокравшего южноуральцев на 5 миллионов рублей, передано в суд

В Челябинской области будут судить угонщика дорогих иномарок.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в период с сентября 2012 года по октябрь 2016 года житель Миасса, используя поддельные ключи и автосканер, похитил с офисных парковок семь автомобилей марок Ford Focus, Kia Cerato, Hyundai iх35, Kia Cid. В дальнейшем изменив номера и подделав документы, злоумышленник сбывал краденые машины в Башкирии и Татарстане. Причиненный автовладельцам ущерб составил 5 миллионов рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе следствия полицейские установили местонахождение похищенных авто, угнанный транспорт был изъят и возвращен собственникам. Подозреваемого заключили под стражу, предъявив ему обвинение в семи эпизодах краж, совершенных в крупном размере, а также в легализации похищенного имущества.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направили для рассмотрения в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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