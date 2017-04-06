В Челябинске отец-педофил десять лет измывался над дочерью

Публикации за 06.04.17

Челябинец 10 лет насиловал собственную дочь.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Челябинска, ранее судимого за изнасилование 15-летней девочки.

Педофил обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении в отношении несовершеннолетней.

На сей раз объектом извращенного «интереса» южноуральца стала его собственная дочь. Впервые он надругался над девочкой, когда ей было всего 4 года. После этого он измывался над ребенком на протяжении 10 лет. Отец не имел постоянного места работы, и поэтому часто оставался наедине с дочерью.

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Все прекратилось лишь в 2016 году, когда девочка, которой к тому времени исполнилось 14 лет, решилась рассказать о домогательствах матери.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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