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Публикации за 06.04.17

В Еткульском районе заведующая детским садом присвоила больше 200 тысяч рублей

В Еткульском районе заведующая детским садом присвоила больше 200 тысяч рублей

Заведующая детским садом в Челябинской области обобрала учреждение на 200 с лишним тысяч рублей.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, наднорное ведомство Еткульского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей Шибаевским детским садом «Росинка», обвиняемой в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки. По версии следствия, в ноябре 2013 года женщина пристроила своего супруга на ставку сторожа учреждения. На работу он не выходил, однако зарплату исправно получал до сентября прошлого года. Всего семейный дуэт «заработал» таким образом более 222 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе следствия обвиняемая возместила причиненный ущерб.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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