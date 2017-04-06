Челябинку поймали на торговле паленым алкоголем стоиомостью в четверть миллиона рублей

Публикации за 06.04.17

Челябинская предпринимательница попала под суд за торговлю контрафактным спиртным.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска направило в суд уголовное дело бизнес-леди, обвиняемой в торговле немаркированной алкогольной продукцией и незаконном использовании чужого товарного знака.

По версии следствия, челябинка с октября 2014 года по август 2016 года занималась реализацией поддельного спиртного. Общая стоимость контрафакта превысила 279 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Кроме того, в октябре 2014 года женщина приобрела у неустановленного лица партию контрафактной алкогольной продукции различных наименований, в том числе с наименованием коньяк «Xennessy X.O.», для внешнего оформления которых незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции и неоднократно использовала чужие товарные знаки. Ущерб правообладателю оценили в 360,7 тысячи рублей.

Уголовное дело предпринимательницы направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.04.17

В Еткульском районе заведующая детским садом присвоила больше 200 тысяч рублей. / В Челябинске отец-педофил десять лет измывался над дочерью. / Дело серийного угонщика, обокравшего южноуральцев на 5 миллионов рублей, передано в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»