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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

В челябинской больнице пропала пациентка

В челябинской больнице пропала пациентка

В Челябинске разыскивают пожилую пациентку лечебного учреждения.

Как сообщили агентству в поисково-спасательном отряде «Легион-Спас», накануне утром 79-летняя старушка, не предупредив медперсонал, вышла из здания областной клинической больницы №3, расположенной на проспекте Победы, и больше не возвращалась. В собственном доме пожилая горожанка также не появлялась.

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Родственники пенсионерки обратились за помощью к волонтерам. В настоящий момент активисты прочесывают территорию возле медучреждения, ищут пропавшую в жилых дворах.

Как женщина смогла выти в такой час из лечебного учреждения, не совсем понятно: у каждого входа там находится (должна находиться) круглосуточная охрана. Да и верхнюю одежду пациенту заполучить непросто: ее либо забирают родственники при госпитализации, либо закрывают в определенном помещении и выдают владельцу только при выписке.

Приметы разыскиваемой: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, средней длины, глаза голубые. Была одета в черную кожаную куртку, коричневые брюки, на голове – серая шаль.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Подкорытовой Капиталины Андреевны, просят сообщать по телефонам: 8 951 455 13 17, 8 982 341 38 67.

Челябинск, Юлия Димова

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